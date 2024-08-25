Артисты Псковского колледжа искусств выступают на сцене в Финском парке Пскова
Артисты Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова выступают на сцене в Финском парке Пскова. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Выступления проходят в рамках выставки «Россия начинается здесь», приуроченной к 80-летию Псковской области. Артисты представят обновленную концертную программу «Зажигай». Перед зрителями выступают псковский блогер-миллионник Тима Бичевский и студенты колледжа искусств.
Полная программа выставки «Россия начинается здесь» опубликована здесь. Мероприятия пройдут до 31 августа.
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