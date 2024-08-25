Как прошла презентация Красногородского округа на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове
Презентация Красногородского муниципального округа состоялась на главной сцене в Финском парке в рамках выставки «Россия начинается здесь» сегодня, 25 августа. Об этом пишет районная газета «Заря».
Глава Красногородского округа Валентина Понизовская поздравила жителей Псковской области с юбилеем. «Приятно быть частицей нашего славного Псковского региона! Добро пожаловать к нам в гости. Мы будем очень рады вам. Мы хлебосольный стол накроем, откроем двери мы гостям. Друзьям своим подарим сердце и теплоту своей души. Чтобы покидать наш край уютный, никто из вас не поспешил!» – в стихотворной форме обратилась к посетителям выставки Валентина Понизовская.
Также перед гостями выступили представители самодеятельных коллективов Красногородского муниципального округа.
Напомним, выставка продолжается третий день подряд и продлится до 31 августа. 26 муниципалитетов знакомят посетителей с туристическим потенциалом, историей и традициями своих земель.
«У нашего куба проходят миниэкскурсии и мастер-классы от Надежды Ивановой. Желающих принять участие много. В торговом ряду выстроилась очередь за продукцией Ларисы Барт из деревни Морозово. А на детской площадке работники культуры развлекают малышей. Взрослые тоже с удовольствием играют с Бабой Ягой и Кикиморой», – пишет газета «Заря» об активностях на площадке округа.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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