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Общество

Павильон Островского района в Финском парке Пскова посетили гости из разных регионов России

В Финском парке Пскова продолжает работать выставка «Россия начинается здесь». 26 муниципалитетов Псковской области подготовили презентационные программы. В частности, работает павильон Островского района, который привлекает гостей, в том числе из разных регионов страны. Так, сегодня, 25 августа, павильон посетили гости из Мурманска, Карелии, Архангельска, Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации Островского района.

Особым вниманием пользуются четыре инсталляции об истории создания города Острова до наших дней, где можно увидеть макет с главной достопримечательностью Острова – цепными мостами.

«Многие выразили желание увезти с собой на память красивые фотографии, картины с видами Острова. Были и те, кто, вдохновившись увиденным, сразу поехали в наш город посмотреть цепные мосты и другие достопримечательности. Безусловно, здорово, что труд организаторов не остался незамеченным, продолжаем работать, ждём всех на выставке», – отметили специалисты.

Напомним, что выставка «Россия начинается здесь» проходит в Пскове на территории Финского парка.

Ранее, 24 августа, на главной сцене с презентацией муниципалитета выступил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Добавим, проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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