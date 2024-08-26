Мошенники стали красть данные россиян через школьные чаты
Мошенники стали получать доступ к данным россиян через школьные чаты, пишут «Известия».
Злоумышленники создают групповые чаты от имени классного руководителя или директора школы и рассылают сообщения с просьбой сдать деньги на нужды школы или класса. Обычно мошенники просят от 500 рублей до пяти тысяч рублей.
Учителям и директорам школ следует избегать подозрительных ссылок, соблюдать цифровую гигиену, проверять безопасность соединения и следить за правильностью написания адреса. Помимо этого, главное оружие против мошенников – это критическое мышление и перепроверка фактов.
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать фейковые сайты с распродажами школьной формы.
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