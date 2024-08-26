Мошенники стали красть данные россиян через школьные чаты

07:59, 26 августа 2024, ПАИ

Мошенники стали получать доступ к данным россиян через школьные чаты, пишут «Известия».

Злоумышленники создают групповые чаты от имени классного руководителя или директора школы и рассылают сообщения с просьбой сдать деньги на нужды школы или класса. Обычно мошенники просят от 500 рублей до пяти тысяч рублей.

Учителям и директорам школ следует избегать подозрительных ссылок, соблюдать цифровую гигиену, проверять безопасность соединения и следить за правильностью написания адреса. Помимо этого, главное оружие против мошенников – это критическое мышление и перепроверка фактов.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать фейковые сайты с распродажами школьной формы.