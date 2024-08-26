Россиянам назвали самый опасный для здоровья сыр

08:40, 26 августа 2024, ПАИ

С осторожностью нужно есть сыры с плесенью, считает заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов, пишет РИА Новости.

Сыр с плесенью нежелательно есть беременным и кормящим женщинам, детям до пяти лет и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поскольку в сыре содержатся токсичные вещества, которые могут привести к энцефалиту, менингиту и листериозу, заключил специалист.

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