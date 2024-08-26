26 августа несколько объектов Псковского музея будут закрыты для посетителей
26 августа несколько объектов Псковского музея-заповедника будут закрыты для посетителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Выходной будет на следующих объектах:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
– Музей-квартира В. И. Ленина;
– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С. В. Ковалевской.
Но в этот день можно посетить:
– Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох» и «Господин Псков»;
– Двор Постникова, где вас ждут выставки «Сокровища из старого буфета», «Носили с гордостью они отличья знаки…» и многие другие;
– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин»;
– Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
– Покровскую башню;
– Музей истории города Печоры.
27 августа в музее санитарный день.
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