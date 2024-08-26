Концерт Ёлки в Пскове собрал 15 тысяч зрителей

09:34, 26 августа 2024, ПАИ

Концерт Ёлки на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове собрал 15 тысяч зрителей, сообщили корреспонденту ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Певица выступала с концертом в первый день работы выставки, приуроченной к 80-летию Псковской области. Зрители располагались как перед сценой, так и на верхней части набережной на ул. Воровского, за Центром семьи.

Концерт длился немногим более часа. Ёлка не только пела песни, но и активно общалась с публикой. Полную программу выставки «Россия начинается здесь» смотрите по ссылке.