Концерт Ёлки в Пскове собрал 15 тысяч зрителей
Концерт Ёлки на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове собрал 15 тысяч зрителей, сообщили корреспонденту ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Певица выступала с концертом в первый день работы выставки, приуроченной к 80-летию Псковской области. Зрители располагались как перед сценой, так и на верхней части набережной на ул. Воровского, за Центром семьи.
Концерт длился немногим более часа. Ёлка не только пела песни, но и активно общалась с публикой. Полную программу выставки «Россия начинается здесь» смотрите по ссылке.
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