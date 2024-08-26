Какой будет погода на Северо-Западе России в последнюю неделю лета, рассказали синоптики

09:40, 26 августа 2024, ПАИ

Солнечная погода будет преобладать на Северо-Западе России в последнюю неделю лета, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе благодаря антициклону будет преобладать солнечная погода, и лишь на севере в отдельные дни не исключены небольшие ливни», – отметили синоптики.

Преобладающая температура днём будет от +21 до +26 градусов, уточнили специалисты.

Отметим, что сегодня, 26 августа, в Псковской области прогнозируют переменную облачность без осадков. Будет дуть северный ветер со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду. Температура воздуха по области днём составит от +23 до +28 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы.