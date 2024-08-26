Все в псковский лес: тихая охота на правильные грибы, встреча с псом-рыцарем и советы миколога Михаила Вишневского

12:30, 26 августа 2024, ПАИ

Грибы в северной части Псковской области не просто пошли, а рванули, как спринтеры. И белых, и боровиков, и других грибов – очень много. Псковичи собирают их рекордными объёмами. Но… Очень много грибов червивых. Брать или не брать, червивый или нет, можно употреблять в пищу поражённый гриб или опасность напрасная? На эти и другие острые грибные вопросы вместе с учёным-микологом отвечает постоянный автор ПАИ, грибник и рыболов Николай Бесклёвный.

Дома не усидеть…

10 августа. Гдовский район. Наконец-то. Начались правильные, настоящие грибы – белые, боровики, подосиновики и даже грузди. Сезон не просто начался, а рванул во весь опор. Ещё 9 августа известий о нормальных грибах (пусть меня извинят любители лисичек) почти не было. А на другой день звонит товарищ и «убивает наповал»: «Михалыч, собираю грибы на пригорках с белым мхом за озером и уже набрал штук 90 белых и боровиков, много маленьких. Красота и кайф. Попадаются полянки по 5–10 боровичков сразу». Ну и как тут усидеть на месте. Минут десять я думал, потом не утерпел, позвонил Николаю Константиновичу, и через полчаса мы уже мчались по Гдовскому шоссе. Сначала думали приехать на те же бугорки, о которых товарищ по телефону рассказал, но Константиныч предложил не тратить время и рвануть чуть дальше на наши проверенные и вряд ли ещё в этом сезоне кем-то посещавшиеся места. Так и сделали, махнули в дальний бор.

В городе и рядом дожди идут через день, а то и каждый день, приехали в мой лучший грибной лес, а там… сухо – под ногами ветки хрустят. На удивление следов свежего дождя не обнаружилось, что немного напрягло, но грибы всё же на наших местах имелись. Их пока ещё немного, но штук тридцать белых и боровичков да десятка полтора подосиновиков я всё же нашёл. Много червивых. Много маленьких. Если в ближайшие пару дней в этих местах пройдёт хороший дождь, то грибы попрут (метеорологи осадки обещают). Одно настораживает – на моей машине там и сейчас проехать оказалось не просто, а после дождей и вовсе. Проблем не столько от дождя, луж и грязи прибавится, сколько от автомобилей грибников, которые сразу поедут в этом направлении. В трёх местах внедорожники могут нарезать глубокую колею и усесться там можно будет запросто. А в этот день там кроме нас был лишь один автомобиль.

Разведка удалась. Тихая охота на правильные грибы открылась. Ура. Но всё же нужен дождь.

В жизни столько грибов не видел!

13 августа. Гдовское направление, но район Псковский. Дождь шёл и 11 и 12 августа, да такой хороший пролился, что у меня не осталось никаких сомнений – сразу после дождя немедленно в лес.

Ездили опять с Николаем Константинычем. Грибов, притом белых, боровиков и подосиновиков, – просто тьма. Такого изобилия я, пожалуй, ещё не встречал. До чего удачная «грибалка» получилась! И много, и красивые, и рядом с машиной. Как здорово, что мы выбрали именно этот день для тихой охоты – сразу после двух дней дождей. Лес очень хорошо промочило. На нашей лесной дороге было много луж с грязью, когда подъезжали к некоторым из них, у меня даже сомнения возникали, а проедем ли? Одну лужу так и вовсе проехали лишь после того, как я вышел из машины, переобулся в сапоги, взял в руки палку и промерил лужу. И хотя воды в луже было почти по верхнюю кромку моих сапог, но дно оказалось твёрдым, песчаным и проехали её без проблем.

И только отошли от машины, как первый белый сразу же мне и попался. Сорвал его, стою, чищу, а сам глазами в разные стороны вожу. Вау! Да рядом ещё один, и ещё два, а чуть дальше, метрах в пяти, ещё и ещё беленькие. И товарищ тоже нагнулся неподалёку от меня и не разгибается. И все грибочки красивые, с толстой ножкой, с ровной тёмно-коричневой шляпкой. Но, досада, не все оказались чистыми. Из первой попавшейся «стайки» из восьми от трёх пришлось отказаться: и вроде бы не переростки ещё, с виду крепкие и красивые, а ножка уже мягкая, с тоннелями, да и шляпка оказалась уже испорченной.

Два раза заходили и выходили с полными вёдрами и корзинами. Собирать такие грибы и в таком количестве – одно удовольствие. Каждому грибку я всегда кланяюсь, разговариваю с ним, восхищаюсь, благодарю. Очень люблю именно такой сбор грибов.

Дома начал считать, мне всегда интересно, сколько же белых я на этот раз собрал? Досчитал до 200 и сбился. И ещё примерно столько же непересчитанных осталось. Махнул рукой на эту арифметику. Получается, что всего не менее 350 штук. Общий объём получился четыре ведра 24-литровых, считай, сто литров привёз. Такого количества за один раз я ещё в жизни не собирал.

Супруга дома сделала очень круглые глаза: «Куда столько?». Но очень быстро вспомнила, что и наша добрая соседка за грибами не ездит, и одна подруга, и другая тоже редко в лес выбираются. Всех угостили, всем хватило. И самим повозиться пришлось до самого вечера. На ужин и грибной суп, и белые в сметане были необычайно вкусными.

День на день не приходится

14 августа. На другой день отправились туда же, но уже со Станиславом. И… даже в моих таёжных местах грибников оказалось неожиданно много, да ещё раньше нас приехавших. Не люблю ходить позади кого-то, но пришлось. Вчерашнего изобилия уже не встретили, но без грибов не остались. И если вчера нам хватило и одного «сладкого» места, то сегодня переезжали и на другое, и на третье. Но и там, и там мы не были первыми – впереди нас будто кто с косой прошёл и почти все наши грибные грядки хорошенько проредил. Но грех жаловаться, грибов и нам хватило, хотя вернулся домой с урожаем втрое меньше вчерашнего, а ножками потопать пришлось вшестеро больше.

Нарост боровиков небольшой. Подождём очередных дождей

15 августа. Гдовский район. Раз грибная пора началась, то пора и в бор за боровиками отправляться, туда, где были 10 августа. Наш бор не велик, в нём не так много грибных тропинок и полянок, главное – быть там первыми. И почти удалось, лишь одна машина приехала раньше нас. И первая же тропинка нас откровенно порадовала – крепкие, коренастые боровички стали попадаться почти сразу же и мне, и товарищу. Их было немного, но Стас отметил, что качество и эстетика этих грибов выше, чем у вчерашних белых.

Я таких называю кулачками с шоколадной головкой, ну очень симпатичные крепыши. И червивых меньше, хотя каждый четвёртый, а то и третий отправлялись мимо корзины. И как же ловко эти кулачки маскируются. Заметишь одного, подходишь к нему и не замечаешь, как наступил на другого, а рядом, оказывается, ты ещё пару не заметил. И даже когда возвращались к машине этой же тропой, нашли ещё несколько и удивлялись: «Ну как, как мы их могли не заметить час назад?». Молодцы грибочки, хорошо от нас прячетесь.

Тропинка закончилась, в наших вёдрах и корзинах десятка по полтора шоколадных крепышей появилось. Зашли в молодой сосново-еловый лес. Тут кто-то пару дней назад погулял, следы свои в виде срезанных грибов оставил. Но и нам немного перепало. Там очень интересный эпизод случился: я наклонился и присел за очередным грибком, выкрутил его, начинаю оглядывать пространство вокруг, поднимаю голову и… замер.

На меня из-за редкой травы сквозь немецкий шлем в упор смотрел… рыцарь времён Александра Невского. Не может быть! Хотя этот лес не так уж и далеко от тех легендарных исторических мест. Но положение рыцаря было незавидное – он был в земле по самую шею. Нет, не может быть. Я поднялся и… разочаровался. Кто-то, видимо охотники, может лет десять назад, приволок сюда большой оцинкованный таз (раньше такие тазы выварками называли) и поупражнялся на нём в стрельбе из ружья. И так художественно совпало, что именно с моего ракурса отверстия, проделанные картечью или дробью, выглядели как прорези для глаз в шлёме крестоносца, а шов на тазе – как защита рыцарской переносицы. Удивительная встреча в гдовском лесу, оказывается, тени псов-рыцарей там бродят до сих пор…

В белом мху грибов было мало, а вот не в самом глубоком зелёном мху встречались самые красивые и самые крепкие грибы. Их уже и боровичками-то не назовёшь, размер впечатляет – и ножки необхватные и длинные, сантиметров по двадцать пять, и шляпки тёмно-тёмно-коричневые, и крепкие, и тугие, как барабан. Только коснёшься такого гриба рукой, так сразу тебя всего радость охватывает – чудо-гриб, да и только. И срез у таких грибов, что ножки, что шляпки – белоснежный. Именно поэтому такие грибы белыми и называют.

Хорошо мы и здесь поохотились. У меня 72 белых, из которых половина крепких и красивых, да пара десятков подосиновиков. В этом бору хорошего нароста боровиков ещё нет. Подождём следующих дождей…

Грибные знания от Михаила Вишневского

Много грибов в псковском лесу в этом году, но уж очень много червивых, 50 % точно, даже самые маленькие и те… Очень тепло. Грибные мухи и комары дело своё знают и откладывают яйца в грибное тело очень быстро. Иной гриб и красив, и твёрд, но разрежешь ножку, а там еле-еле заметные следы грибных паразитов – всё равно присутствуют. И у меня почти всегда дилемма – и выбросить такой гриб жалко, и брать домой тоже может оказаться бесполезно, супруга, скорее всего, его забракует. И наверное, не только у меня такие вопросы возникают. А тут наткнулся в интернете на очень любопытное видео от Михаила Вишневского, кандидата биологических наук, миколога, учёного и большого авторитета среди грибников. Вот там я и нашёл исчерпывающие ответы на свои вопросы. И первое, что я от него услышал, наверное, ошарашит всех любителей тихой охоты. Оказывается, все грибы без исключения червивые! И те, в которых видны отверстия, и те, в которых и намёка нет даже на самую маленькую дырочку. Михаил Вишневский утверждает, что в более-менее тёплое время практически любой сорванный гриб несёт в себе либо яйца насекомых, либо уже самих червей, то есть их личинки. Мух и комаров, родителей этих личинок, в лесу превеликое множество, без внимания они не обходят ни один гриб и яйца откладывают во все грибы, даже ядовитые. Червивые и лисички, и мухоморы, и даже бледные поганки. Грибы насекомые находят, естественно, быстрее любого грибника-человека. Заражены все грибы, но находятся они на разных стадиях заражения. С точки зрения учёного-миколога, до того момента, пока стадия не станет наблюдательной, гриб не считается заражённым.

Михаил Вишневский в своём видео советует, разъясняет и указывает на наши ошибки. Скорость развития личинок зависит от погоды: чем влажнее и теплее, тем быстрее они развиваются. Такая погода способствует более быстрому развитию метаболизма, а также ускоряет процесс размягчения самого гриба, и червям становится легче его грызть. При такой погоде крохотным, едва заметным червячкам вполне достаточно три-четыре часа, чтобы развиться в толстых и жирных червей. А поэтому, если мы собираем грибы в плохо вентилируемую тару, например пакет или ведро, то по дороге домой создаём идеальные условия для развития червей, ускоряем их развитие. И вроде бы в лесу мы собрали чистые грибы, домой привозим, а они червивые. Если грибы оставить без обработки до утра, даже на балконе, то за ночь черви станут заметны уже в каждом вашем грибе. Обработку грибов можно отложить, но хранить их только при температуре близкой к нулю, то есть в холодильнике. Холод останавливает развитие червей. Не червивыми грибы бывают только во второй половине осени, когда температура воздуха опустится ниже +10–12 градусов и вредители (комары и мухи) приготовятся к зимней спячке.

С точки зрения Михаила Вишневского, не сильно червивые грибы никакой опасности для здоровья человека не представляют. Да, присутствует неприязнь, но это скорее вопрос эстетики. Учёный информирует, что личинка гриба – это белок, она ничем не опасна, не ядовита, это то же самое мясо, и даже лучше, так как экологичнее, не несёт в себе консервантов, наполнителей, красителей или заменителей мяса. Этих невидимых личинок мы съедаем тысячами. Другое дело, когда гриб сильно червивый. И вот тогда на экскрементах личинок начинают развиваться плесени и бактерии, которые могут сделать гриб токсичным, то есть ядовитым. Старые, больные, повреждённые и особенно заплесневелые грибы ни в коем разе нельзя употреблять в пищу во избежание поражений почек и печени или возникновения их хронических заболеваний. Образовывающиеся в теле старого гриба афлатоксины и охратоксины не утрачивают своей активности ни при температуре +200 градусов, ни при замораживании, ни при воздействии ультрафиолетом. Учёный советует: «Без сомнений проходите мимо грибов с признаками плесени, разложения, трухлявости, с измягчёнными тканями. А вот молодых грибов, даже слегка червивых, опасаться не стоит».

Каждый по-своему определяет степень червивости и где эта граница между слегка червивым и червивым грибом. Но, думаю, рекомендации Михаила Вишневского помогут лучше разобраться с этим вопросом.

4% и народный юмор

Подруга моей супруги, с которой они вместе проработали на Псковпищепроме много лет, в те годы, когда там принимали грибы и перерабатывали их, работала в лаборатории. Так вот, она успокоила и напомнила, что в то время советские ГОСТы (а не современные ТУ) позволяли принимать грибы для производства с четырьмя процентами червивости. Уж как они определяли этот процент, я не знаю, но опытная лаборант подчеркнула, что ничего страшного при употреблении их продукции ни разу за всё время производства не случилось.

Удивителен наш народ российский. К любым проблемам относится с юмором. Под видео Михаила Вишневского, казалось бы, по такой серьёзной теме, я встретил множество комментариев и большинство из них оказались оптимистичными и даже весёлыми. Вот некоторые из них:

«Червивость гриба не от погоды зависит, а от зрения грибника».

«Это не черви, а биологически активные добавки».

«Всегда беру только те грибы, в которых уверен, что их можно есть более одного раза».

«Грибы едят, на червей не глядят – говорили у нас в деревне».

«Каждая червинка – в животе витаминка».

«Лучшая грибная пора – декабрь и январь: разрыл сугроб, сорвал гриб и ни одного червяка».

«Теперь я знаю, почему грибы такие вкусные – в них натуральное мясо».

«Как говорила моя бабушка: «Грибы едят – в потолок глядят».

«Гриб усолеет, червяк околеет».

«Вот теперь я действительно понял, что означает фраза; «Кто умножает познания, умножает скорбь».

И напоследок анекдот в тему:

– Жена моя решила грибами заняться. Насобирала. Насолила. Разослала всей родне. Представляешь? – И что родня говорит? Вкусно? – Нету у нас теперь родни…

P. S. 24 августа вновь побывал в лесу (Псковский район). Грибов по-прежнему много и самых разных, но найти не червивых почти невозможно. Очень тепло, аномально тепло для псковских грибов. Ждём похолодания и новой волны из белых и боровиков.