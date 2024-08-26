Псковская прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с тремя пострадавшими детьми
Прокуратура Псковской области контролирует установление обстоятельств ДТП в Псковском районе, где пострадали три ребёнка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
25 августа на 294-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель в Псковском районе водитель автомашины Daewoo Matiz нарушил безопасную дистанцию. Из-за этого его автомобиль столкнулся с машиной Haima. В ДТП пострадали дети.
Принятие процессуального решения поставлено на контроль в прокуратуре области, уточнили в пресс-службе.
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