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Общество

Кто осуществляет земельный надзор, рассказали псковичам

Какие должностные лица могут осуществлять земельный надзор, рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Псковской области Анна Иванова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 26 августа.

Анна Иванова. Фото: ПАИ

«К полномочиям Управления Росреестра по Псковской области относится в том числе надзорная деятельность. Одной из таких надзорных функций является государственный земельный надзор, который осуществляют государственные инспекторы по использованию и охране земель, в должностных регламентах которых включена такая функция», – рассказала Анна Иванова.

Осуществлять земельный надзор имеют право три органа – Росреестр, Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Инспекторы следят за соблюдением обязательных требований земельного законодательства – не допускают самовольное занятие земель, проверяют, соблюдены ли требования, связанные с приведением земель в пригодное для использования состояние, следят за исполнением предписаний об устранении нарушений, выданных инспекторами, а также исполняют другие функции, заключила гостья медиацентра.

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