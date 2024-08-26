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Общество

Эксперт: В России растёт популярность кемпингов

​В России сейчас растёт популярность кемпинга, считает основатель туристско-спортивного центра «Берёзовый хутор» Роман Иванов. Своим мнением он поделился в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 августа.

Роман Иванов. Фото: ПАИ

В туристско-спортивном центре «Берёзовый хутор» есть всё необходимое для этого вида отдыха: отдельно отведённое место, розетки, туалеты, душевые, беседки и бани, подчеркнул гость радиоэфира.

«В принципе, сейчас всё просто и очень доступно. Также на данный момент у нас есть три оборудованных площадки для автокемперов, на которые уже большие грузовые машины едут, для них также всё оснащено», – отметил Роман Иванов.

Напомним, в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал инвестиционное соглашение с ООО «Изборский парк». В туристско-спортивном центре «Берёзовый хутор» планировалось появление автокемпинга на 20 машино-мест, пять гостевых домов общей вместимостью до 25 человек.

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