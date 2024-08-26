Публикуем видео с места крупного ДТП в Островском районе
Опубликовано видео с места крупного ДТП с шестью пострадавшими в Островском районе Псковской области. ДТП произошло у деревни Крюки сегодня, 26 августа. Видео доступно в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные деблокировали пострадавших с помощью гидравлического инструмента.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадало шесть человек. Подробности здесь.
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