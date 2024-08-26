Публикуем видео с места крупного ДТП в Островском районе

18:48, 26 августа 2024, ПАИ

Опубликовано видео с места крупного ДТП с шестью пострадавшими в Островском районе Псковской области. ДТП произошло у деревни Крюки сегодня, 26 августа. Видео доступно в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные деблокировали пострадавших с помощью гидравлического инструмента.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадало шесть человек. Подробности здесь.