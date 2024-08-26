Автомобиль вылетел в овраг у посёлка Бежаницы
На въезде в посёлок Бежаницы водитель автомобиля Toyota не справилась с управлением и допустила съезд транспортного средства в овраг. ДТП произошло сегодня, 26 августа, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Участники ДТП от госпитализации отказались.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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