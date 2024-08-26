Презентация Пыталовского округа прошла на главной сцене выставки «Россия начинается здесь»
Презентация Пыталовского муниципального округа состоялась на главной сцене в Финском парке в рамках выставки «Россия начинается здесь» сегодня, 26 августа. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня прошёл один из самых ответственных и значимых дней выставки «Россия начинается здесь». Мы презентовали наш муниципалитет и творческие возможности артистов, показывали мастер-класс и играли с детьми на интерактивной площадке. Хотя в играх принимали участие и взрослые!» – отметила Вера Кондратьева.
Она также подчеркнула, что в Финском парке работает постоянно действующая площадка, презентующая туристический потенциал Пыталовского округа. «Успехом пользовались фотозона, наши экспонаты и мастер-классы», – отметила глава муниципалитета.
Напомним, проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Презентация Пыталовского округа прошла на главной сцене выставки «Россия начинается здесь»
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