День презентации Куньинского района прошёл на выставке ​«Россия начинается здесь»

23:31, 26 августа 2024, ПАИ

Команда Куньинский района с презентацией муниципалитета выступила на главной сцене выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова сегодня, 26 августа. Об этом сообщил глава района Олег Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня был наш день! День презентации Куньинского района на праздновании 80-летия Псковской области. На большой сцене Наделко Олеся Владимировна рассказала об уникальности нашего района: о его истории, знаменитых земляках, удивительной природе и современных достижениях. Дмитрий Гусаков, Татьяна Быкова, Мария Куранова и Светлана Белугина с фольклорным коллективом «Веснушки» подарили незабываемую творческую программу. Вишенкой на нашем торте стала дегустация продукции хлебозавода «Псковский каравай» и мастер-класс Лилии Лапердиной. Большое спасибо всем коллегам, кто принимал участие в подготовке программы и представлении нашего района!» – сказал Олег Лебедев.

Напомним, проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.