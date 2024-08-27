Уголовное дело в отношении экс-заместителя главы администрации Пскова направлено в суд

09:36, 27 августа 2024, ПАИ

Уголовное дело в отношении экс-заместителя главы администрации Пскова Александра Грацкого направлено в суд. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

И. о. прокурора Пскова утвердил обвинительное заключение в отношении Грацкого, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде иного имущества за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, за общее покровительство и попустительство по службе в особо крупном размере), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде иного имущества за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, за общее покровительство и попустительство по службе в крупном размере), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде иного имущества за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, за общее покровительство и попустительство по службе в значительном размере).

В 2022 и 2023 годах обвиняемый, действуя в интересах представителей юридических лиц, получил от них незаконное вознаграждение в виде автомобиля, денег и наручных часов. Общая сумма подарков – около 6 млн рублей. Так предприниматели расплачивались за беспрепятственную приёмку работ и их оплату в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Санкция ч. 6 ст. 290 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ – до 12 лет, ч. 2 ст. 290 УК РФ – до 6 лет.

Александр Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки 22 марта 2024 года. Ещё один эпизод взяточничества появился в деле 3 мая этого года.

Грацкий в разное время работал в администрации Пскова в должностях замначальника УГХ, начальника УГХ. Осенью 2023 года его назначили заместителем главы администрации Пскова с совмещением должности начальника УГХ городской администрации.