Что можно увидеть на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове 27 августа

09:58, 27 августа 2024, ПАИ

27 августа на площадке Финского парка в Пскове стартует пятый день работы выставки «Россия начинается здесь», посвящённой празднованию 80-летия образования Псковской области.



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области





С 16:00 на главной сцене будет работать диджей. После этого в 18:30 там выступит детский эстрадный хор «ЛаккиЛайк». В 19:30 снова будет играть диджей, а в 20:00 перед гостями и псковичами предстанет кавер-группа «Красивая».

И уже в 21:00 на главной сцене выставки выступит группа «Марсель».

Также в течение дня будут работать молодёжные интерактивные площадки. Их подготовили ПсковГУ, Псковский центр молодёжи, экопроект «Зелёные инициативы», Псковский городской молодёжный центр. А на спортивной площадке пройдут показательные выступления и мастер-классы по воздушному кольцу и пилонному спорту.