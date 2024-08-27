В Псковской области с рабочим визитом находится делегация иностранных журналистов

10:56, 27 августа 2024, ПАИ

В Псковской области с рабочим визитом находится делегация иностранных журналистов. Им предстоит познакомиться с регионом в рамках трёхдневного пресс-тура, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.

В Псковскую область прилетели представители Казахстана, Кубы, Турции, Пакистана, Белоруссии, Вьетнама.

В частности, журналисты познакомятся с экономическим и туристическим потенциалом Псковской области. В программе визита – посещение ведущих предприятий области, в числе которых «ЗЭТО», «М-Конструктор» и агропромышленный комплекс «Красное знамя». В рамках посещения улиточной фермы «Эскарго Д'ор» («Золотая улитка») в деревне Опухлики Невельского района будет показан потенциал развития местных производств и гастротуризма на территории Псковской области.

​Кроме того, журналистам проведут экскурсию по туристическим местам: ансамблю Псковского кремля, Мирожскому монастырю и другим культурным объектам региона. Они также побывают на выставке «Россия начинается здесь», приуроченной к 80-летию образования Псковской области.

В среду представители иностранных СМИ познакомятся с работой государственного медиахолдинга Псковской области и обсудят тенденции развития медиа в России и мире.

Планируется, что в рамках пресс-тура также пройдёт встреча журналистов с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Напомним, что ранее пресс-тур в Псковскую область для иностранных журналистов был организован в июне 2023 года. Тогда в Псковскую область приехали представители шести стран: Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Китая, Саудовской Аравии и Узбекистана.