Памятник жертвам Великой Отечественной войны благоустроили в Новоржевском районе

10:57, 27 августа 2024, ПАИ

Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны благоустроили в местечке Судовицы Новоржевского района, пишет газета «Земля Новоржевская».

Мемориал находится на месте расстрелов и казней, которые совершали фашисты. В братской могиле захоронены останки 350 жертв.

Вокруг захоронения установили новое ограждение, спилили старые деревья, обустроили дорожки и поставили скамью. Кроме того, планируется уборка кустарников.

Работы выполнены за счёт средств регионального и муниципального бюджетов.

Ранее сообщалось, что воинское захоронение благоустроили в Идрице Себежского района.