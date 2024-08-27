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Общество

Памятник жертвам Великой Отечественной войны благоустроили в Новоржевском районе

Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны благоустроили в местечке Судовицы Новоржевского района, пишет газета «Земля Новоржевская».

Фото Любови Трифоновой

Мемориал находится на месте расстрелов и казней, которые совершали фашисты. В братской могиле захоронены останки 350 жертв.

Вокруг захоронения установили новое ограждение, спилили старые деревья, обустроили дорожки и поставили скамью. Кроме того, планируется уборка кустарников.

Работы выполнены за счёт средств регионального и муниципального бюджетов.

Ранее сообщалось, что воинское захоронение благоустроили в Идрице Себежского района.

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