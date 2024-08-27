Памятник жертвам Великой Отечественной войны благоустроили в Новоржевском районе
Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны благоустроили в местечке Судовицы Новоржевского района, пишет газета «Земля Новоржевская».
Мемориал находится на месте расстрелов и казней, которые совершали фашисты. В братской могиле захоронены останки 350 жертв.
Вокруг захоронения установили новое ограждение, спилили старые деревья, обустроили дорожки и поставили скамью. Кроме того, планируется уборка кустарников.
Работы выполнены за счёт средств регионального и муниципального бюджетов.
Ранее сообщалось, что воинское захоронение благоустроили в Идрице Себежского района.
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