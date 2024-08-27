Иностранные журналисты поделились впечатлениями от приезда в Псковскую область

12:20, 27 августа 2024, ПАИ

Иностранные журналисты поделились впечатлениями от приезда в Псковскую область. Первой локацией для посещения у представителей шести стран стало рыбопромышленное предприятие в Великих Луках, сообщает корреспондент ПАИ.

«Я работаю в составе делегации Казахстана. Во второй раз благодаря МИД России и приглашению я приехала в ваш регион. Я знаю, что у вас очень красиво, очень гостеприимные люди и есть что посмотреть, в том числе и среди промышленных предприятий. Я знаю, что товарооборот Казахстана и вашего региона растёт с каждым годом. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и укрепление связей», – поделилась корреспондент Qazaqstan Radio and Television Corporation Индира Асанова.

Представительница Казахстана, по её словам, на великолукском предприятии обратила внимание на высокий уровень соблюдения санитарных условий и достойную заработную плату. «И самое главное, на мой взгляд, что сюда берут на работу сотрудников из других стран, например, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана», – отметила она.

Корреспондент информагентства Prensa Latina Павел Оро Оро Хансел (Куба), в свою очередь, поделился, что на великолукском производстве встретил свою землячку. «Видно, что местное производство развивается и поставляет свою продукцию в другие страны. Здесь, кстати, работают кубинцы, и это для меня счастье. Между Россией и Кубой всегда было хорошее сотрудничество», – сказал он.

Напомним, в Псковской области проходит трёхдневный пресс-тур. В регион прибыли представители Казахстана, Кубы, Турции, Пакистана, Белоруссии, Вьетнама.