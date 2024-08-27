ФК «Псков» проведёт первый после разгромного поражения матч против «Тосно»

13:35, 27 августа 2024, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» проведёт выездной матч в чемпионате Северо-Западного федерального округа против петербургского «Тосно». Игра состоится в Санкт-Петербурге завтра, 28 августа, начало в 14:00. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

«Псков» в турнирной таблице идёт на третьем месте, имея в активе 17 очков. У «Тосно» 13 очков и два матча в запасе.

Напомним, в последнем матче окружного чемпионата «Псков» на своём поле проиграл мурманскому «Северу» со счётом 0:6.

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