Выставка известного белорусского художника откроется в музее-усадьбе в Сигово

13:40, 27 августа 2024, ПАИ

Выставка известного белорусского художника Феликса Гумена «Маэстро Феликс Гумен. Витебская акварель» откроется в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово 28 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

«Феликс Гумен – художник, чьё творчество знакомо и близко многим ценителям акварели: он входит в число лучших графиков Белоруссии. Разнообразие тем и технических приёмов, масштабность образного мышления, смелое акварельное письмо характерны для творчества художника», – сообщили в пресс-службе музея.

Выставка Феликса Гумена – совместный проект музея-заповедника «Изборск» и Витебского областного краеведческого музея, которому художник подарил более двух тысяч своих работ.

Напомним, что 28 августа в музее сето также пройдёт Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи». В фестивале примут участие творческие коллективы не только сето, но и других финно-угорских народов, народные ансамбли Псковской области. Торжественное открытие фестиваля состоится в 15:00.