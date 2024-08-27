Жителей Псковской области наградили в честь 80-летия образования региона

15:08, 27 августа 2024, ПАИ

Мероприятие, приуроченное к 80-летию образования Псковской области, состоялось в актовом зале правительства региона во вторник, 27 августа. В торжественной обстановке губернатор Михаил Ведерников наградил псковичей, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



































В частности, медаль «За заслуги перед Псковской областью» получил генеральный директор Псково-Изборского объединённого музея-заповедника с января по октябрь 2021 года Александр Голышев.

Кроме того, губернатор вручил почётные знаки «За заслуги перед Псковской областью». Среди награждённых – член общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области Надежда Волова, руководитель Псковского лесничества Александр Гаврилов, командир отделения 31-й пожарной части в Усвятах Андрей Григорьев, член совета «Следа «Пантеры» Геннадий Корольков, первый заместитель председателя комитета по финансам Псковской области Людмила Павлова, генерал-майор в отставке, председатель Совета ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Юрий Соседов.

Кроме того, почётные грамоты губернатора вручили социальному координатору филиала фонда «Защитники Отечества» в Пустошкинском районе Дмитрию Бугрякову, машинисту автогрейдера из Палкинского района Владимиру Савицкому, водителю «Псковпассажиравтотранса» Константину Славнову, старшему мастеру отделения «Северные электрические сети» в Псковском районе филиала «Россети Северо-Запад» Василию Фёдорову.

Также звание заслуженного педагогического работника Псковской области присвоили директору Центра внешкольной работы Куньинского района Сергею Арсеньеву, заслуженного деятеля искусств области – артисту Губернаторского симфонического оркестра региона Елене Соколовой, заслуженного работника здравоохранения региона – старшему фельдшеру Псковской станции скорой медицинской помощи (пост «Опочецкий») Александре Пуховик, заслуженного работника СМИ области – корреспонденту филиала ВГТРК Борису Шерстневу и директору Наталье Юрченко, заслуженного работника агропромышленного комплекса региона – сотруднице «Псковагроинвеста» Вере Вышковской, заслуженного работника ЖКХ – слесарю из Великих Лук «Газпром газораспределение Псков» Валентине Филягиной, заслуженного спасателя Псковской области – спасателю из Пскова Сергею Лурику.