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Общество

Михаил Ведерников вручил сертификаты победителям конкурса «Многодетная семья года»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил сертификаты победителям конкурса «Многодетная семья года». Торжественная церемония награждения состоялась в актовом зале правительства региона во вторник, 27 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Лучшая многодетная семья 2024
    Фото: ПАИ
  • Лучшая многодетная семья 2024
    Фото: ПАИ
  • Лучшая многодетная семья 2024
    Фото: ПАИ
  • Лучшая многодетная семья 2024
    Фото: ПАИ
  • Лучшая многодетная семья 2024
    Фото: ПАИ
  • Лучшая многодетная семья 2024
    Фото: ПАИ
  • Лучшая многодетная семья 2024
    Фото: ПАИ
  • Лучшая многодетная семья 2024
    Фото: ПАИ

«Искренне рад сегодня с вами встретиться – победителями регионального уже традиционного конкурса «Многодетная семья». Мероприятие важное, ответственное, поэтому мы всегда стараемся к нему относиться с особым вниманием. Для объективности оценки результатов мы создали Совет по делам многодетных семей, его представляют такие же многодетные родители, как и вы. Мы исходим из того, что они будут давать объективные коллективные оценки», – сказал на встрече глава региона.

В Псковской области много достойных многодетных семей, подчеркнул он. «Поэтому с командой правительства Псковской области вместе с [председателем областного Собрания депутатов] Александром Алексеевичем Котовым, вместе с нашими депутатами делаем всё, чтобы было как можно больше конкурсов и программ, в которых вы можете участвовать. И ежегодно стараемся увеличивать финансирование этих конкурсов», – подчеркнул Михаил Ведерников.

«Вы действительно яркий пример для подражания. Прошу вас об этом помнить и делиться с другими семьями своим опытом, знаниями. Желаю и дальше через всю жизнь пронести вашу любовь, заботу друг о друге. Поддерживайте друг друга, вдохновляйте, ну а мы всегда будем вам помогать», – обратился он к семьям-победителям конкурса.

Напомним, в номинации «Лучшая городская семья» победителями признаны семья Александра и Маргариты Авраменко (город Гдов), семья Георгия и Екатерины Гребеней (город Псков), семья Евгения Жданова и Натальи Кондратьевой (город Печоры), семья Максима и Оксаны Кирея (город Опочка), семья Евгения и Анны Ковалёвых (город Великие Луки).

В номинации «Лучшая сельская семья» победителями стали семья Алексея и Екатерины Константиновых (Куньинский район), семья Александра и Елены Радомских (Псковский район), семья Александра и Елены Варгановых (Великолукский район), семья Петра и Натальи Ларионовых (Опочецкий район), семья Дмитрия и Людмилы Голубковых (Пустошкинский район).

С 2024 года по инициативе губернатора Псковской области увеличен размер сертификата с 2,2 млн рублей до 2,5 млн рублей, увеличено количество победителей конкурса с двух до десяти семей. Участие в конкурсе стало возможным для семей, имеющих троих детей, ранее несовершеннолетних детей должно было быть не менее пяти.

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