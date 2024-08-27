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Детский эстрадный хор «ЛаккиЛайк» выступил в Финском парке Пскова

Выступление детского эстрадного хора «ЛаккиЛайк» прошло на главной сцене выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова сегодня, 27 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

С 16:00 на главной сцене работает диджей. В 20:00 перед гостями и псковичами предстанет кавер-группа «Красивая». И уже в 21:00 на главной сцене выставки выступит группа «Марсель».

Также в течение дня работают молодёжные интерактивные площадки. Их подготовили ПсковГУ, Псковский центр молодёжи, экопроект «Зелёные инициативы», Псковский городской молодёжный центр. А на спортивной площадке пройдут показательные выступления и мастер-классы по воздушному кольцу и пилонному спорту.

Добавим, что с полной программой выставки можно ознакомиться по ссылке.

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