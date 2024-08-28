Каждый третий пскович возьмёт выходной 2 сентября ради своего ребёнка
33% псковичей намерены взять выходной 2 сентября, чтобы проводить ребёнка-первоклассника в школу, следует из данных опроса SuperJob.
19% хотят отпроситься на полдня. Причём отпрашиваются с работы или берут выходные чаще матери. 48% родителей не будут провожать ребёнка в школу.
46% компаний предоставляют родителям учеников возможность взять выходной в первый учебный день: 22% делают это официально, 24% – без соответствующего оформления документов.
Ранее врач поделилась секретом идеального завтрака для школьника.
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