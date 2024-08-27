Псковская компания оштрафована за размещение рекламы алкоголя на фасаде здания
Псковскую компанию ООО «Сомелье» оштрафовали на 100 тысяч рублей за размещение на фасаде здания рекламы алкоголя, сообщили ПАИ в УФАС России по Псковской области.
Согласно закону размещение рекламы алкогольной продукции или демонстрация ее потребления, а также демонстрация процесса курения запрещены, напомнили в антимонопольной службе.
По факту административного нарушения компания признана виновной по части 1 статьи 14.3 КоАП и должна заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
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