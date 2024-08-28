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Политика

Новые направления работы обсудили на десятом заседании рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Псковской области

Новые направления работы обсудили в ходе десятого заседания рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Псковской области. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-подхода по итогам встречи 28 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ

«Сегодня прошло юбилейное десятое заседание рабочей группы. Республика Беларусь является для нас давним стратегическим и надёжным партнёром. Хочу сказать, что Беларусь из всех наших внешнеэкономических отношений занимает самый большой удельный вес – 16%. Мы сегодня на рабочей группе немного дольше обсуждали все вопросы, чем планировали. И это произошло не потому, что мы хотели поговорить, а потому, что мы действительно предметно обсуждали те направления, по которым мы работаем традиционно. Кроме того, мы предметно искали и нашли те сферы, где можно сотрудничество увеличить», – подчеркнул глава региона.

По его словам, стороны обсудили и новые направления работы. «Например, вы видите, какими темпами в Псковской области идёт строительство. Мы ожидаем, что большое количество объектов будет погружено под строительство и реконструкцию в рамках новых нацпроектов. Однако с учётом того, что все регионы страны развиваются в такой динамике, нам, конечно, не хватает качественных проектных бюро, проектных институтов, которые могли бы готовить соответствующую документацию. А это желательно делать наперёд, чтобы наращивать темпы строительства», – сказал Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона обратил внимание на то, что Псковская область активно закупает технику у Белоруссии. Это касается коммунальной, дорожной и сельскохозяйственной сфер, добавил он.

«Она [белорусская техника. – ПАИ] действительно качественная. И новые мусоровозы, которые мы в рамках программы ТКО приобрели, – большая часть из них работает на базе МАЗов», – сказал губернатор.

В этом году Белоруссия представлена в регионе на высоком уровне, обратил внимание Михаил Ведерников. Кроме того, он анонсировал приезд в Псковскую область премьер-министра соседнего государства.

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