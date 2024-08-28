В Псковской области ожидается рабочий визит премьер-министра Белоруссии
В Псковской области ожидается рабочий визит премьер-министра Белоруссии Романа Головченко. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на пресс-подходе по итогам десятого заседания рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Псковской области.
Также глава региона рассказал, что сегодня в ходе десятого заседания рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Псковской области стороны обсудили новые направления работы. Подробнее читайте здесь.
Напомним, что Дни Витебской области проходят в Пскове с 28 по 31 августа. Подробнее читайте в специальном сюжете ПАИ.
Новые направления работы обсудили на десятом заседании рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Псковской области
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