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Политика

В Псковской области ожидается рабочий визит премьер-министра Белоруссии

В Псковской области ожидается рабочий визит премьер-министра Белоруссии Романа Головченко. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на пресс-подходе по итогам десятого заседания рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Псковской области.

Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

Также глава региона рассказал, что сегодня в ходе десятого заседания рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Псковской области стороны обсудили новые направления работы. Подробнее читайте здесь.

Напомним, что Дни Витебской области проходят в Пскове с 28 по 31 августа. Подробнее читайте в специальном сюжете ПАИ.

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