В Псковской области ожидается рабочий визит премьер-министра Белоруссии

16:24, 28 августа 2024, ПАИ

В Псковской области ожидается рабочий визит премьер-министра Белоруссии Романа Головченко. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на пресс-подходе по итогам десятого заседания рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Псковской области.

Также глава региона рассказал, что сегодня в ходе десятого заседания рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Псковской области стороны обсудили новые направления работы. Подробнее читайте здесь.

Напомним, что Дни Витебской области проходят в Пскове с 28 по 31 августа. Подробнее читайте в специальном сюжете ПАИ.