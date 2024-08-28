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Общество

Опубликовано оперативное видео с места преступления в Палкинском районе, где мужчина убил свою супругу

60-летний житель Палкинского района убил супругу, положил её труп в канализационный септик, засыпал песком и забетонировал. Заведено уголовное дело. Продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Об этом пишет «Псковская сводка. ПАИ» со ссылкой на СУ СК России по Псковской области.

Следователем Островского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Фигурант задержан в процессуальном порядке, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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