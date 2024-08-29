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Псковичей надо стимулировать становиться многодетными, уверен депутат областного Собрания

Псковичей надо стимулировать становиться многодетными, уверен депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

Фото: ПАИ

«В Псковской области вектор развития давно направлен на всестороннюю поддержку молодых семей. Считаю, что все меры государственной поддержки должны стимулировать семьи стать многодетными. И стоит отметить, что система начинает работать», – сказал он, комментируя вручение сертификатов победителям конкурса «Многодетная семья года».

Маковский напомнил, что 10 семей из Псковской области получили главный приз в 2,5 млн рублей на улучшение жилищных условий. «В условиях резко дефицитного бюджета подобные меры поддержки – это личная заслуга губернатора области и его решение, – отметил депутат. – Конечно, такая мера самая эффективная. Сумма для покупки жилья серьезная, возможно приобрести очень хорошую жилищную площадь. Мы видим стремление российского государства всесторонне поддерживать семьи и стимулировать рождаемость. Это отрадно».

При этом, уточнил Маковский, конкурс «Многодетная семья года» – «история не про деньги, а про единение семьи». «Я говорил с участниками конкурса. И по словам конкурсантов, общая цель – победить – реально объединяет. Многие семьи будут принимать участие и в следующий раз. Ждем новых победителей», – заключил спикер.

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