Псковичей надо стимулировать становиться многодетными, уверен депутат областного Собрания

10:03, 29 августа 2024, ПАИ

Псковичей надо стимулировать становиться многодетными, уверен депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

«В Псковской области вектор развития давно направлен на всестороннюю поддержку молодых семей. Считаю, что все меры государственной поддержки должны стимулировать семьи стать многодетными. И стоит отметить, что система начинает работать», – сказал он, комментируя вручение сертификатов победителям конкурса «Многодетная семья года».

Маковский напомнил, что 10 семей из Псковской области получили главный приз в 2,5 млн рублей на улучшение жилищных условий. «В условиях резко дефицитного бюджета подобные меры поддержки – это личная заслуга губернатора области и его решение, – отметил депутат. – Конечно, такая мера самая эффективная. Сумма для покупки жилья серьезная, возможно приобрести очень хорошую жилищную площадь. Мы видим стремление российского государства всесторонне поддерживать семьи и стимулировать рождаемость. Это отрадно».

При этом, уточнил Маковский, конкурс «Многодетная семья года» – «история не про деньги, а про единение семьи». «Я говорил с участниками конкурса. И по словам конкурсантов, общая цель – победить – реально объединяет. Многие семьи будут принимать участие и в следующий раз. Ждем новых победителей», – заключил спикер.