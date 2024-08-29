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Политика

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прибыл в Псковскую область

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прибыл в Псковскую область в рамках рабочего визита, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Роман Головченко проведёт встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Премьер-министр и глава региона рассмотрят вопросы укрепления двусторонних отношений в экономике, культуре, образовании, туризме, молодежной политике, спорте и патриотическом воспитании. Встреча состоится в расширенном формате. В завершение участники подпишут документы о сотрудничестве.

Кроме того, глава правительства Белоруссии посетит особую экономическую зону «Моглино» и псковский завод «Титан-Полимер». Предприятие наладило сотрудничество с одним из могилевских предприятий.

Также Роман Головченко вместе с губернатором посетит Витебское подворье – выставку-ярмарку белорусской продукции. Она находится в центре Пскова в рамках Дней Витебской области. Премьер-министр и глава региона осмотрят крупногабаритную технику и побывают на выставке муниципалитетов Псковской области «Россия начинается здесь», посвященной 80-летию образования региона.

В то же время в рамках визита состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. Участники делегации почтут память защитников Отечества, которые пали в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что 28 августа в Псковскую область прибыл заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко. В правительстве Псковской области в этот день состоялось заседание рабочей группы по сотрудничеству региона и Белоруссии. Его участники обсудили в том числе новые направления работы.

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