Ход подготовки к единому дню голосования в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

12:00, 29 августа 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая ходу подготовки к единому дню голосования в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 29 августа.

На вопросы журналистов отвечает председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

В частности, он расскажет о нарушениях со стороны участников избирательного процесса, степени готовности списков избирателей, проходящем адресном информировании избирателей, возможности проголосовать на выборах с помощью ДЭГ, совместном проекте избирательной комиссии Псковской области и регионального комитета по здравоохранению «Здоровье наших избирателей», установке на территории Псковской области экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Отметим, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.