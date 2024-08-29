Ход подготовки к единому дню голосования в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая ходу подготовки к единому дню голосования в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 29 августа.
На вопросы журналистов отвечает председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
В частности, он расскажет о нарушениях со стороны участников избирательного процесса, степени готовности списков избирателей, проходящем адресном информировании избирателей, возможности проголосовать на выборах с помощью ДЭГ, совместном проекте избирательной комиссии Псковской области и регионального комитета по здравоохранению «Здоровье наших избирателей», установке на территории Псковской области экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Отметим, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.
Ход подготовки к единому дню голосования в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
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