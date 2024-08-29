Более 3200 избирателей Псковской области зарегистрировались на участие в ДЭГ

12:58, 29 августа 2024, ПАИ

3 270 избирателей Псковской области подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по состоянию на 28 августа, рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

При этом в областной избирательной комиссии рассчитывают, что эта цифра вырастет. «Мы уверены, что избирателям Псковской области удобно голосовать через ДЭГ, поэтому они традиционно используют этот способ», – подчеркнул Игорь Сопов.

Кроме того, руководитель облизбиркома призвал жителей Псковской области не пренебрегать правилами безопасности при голосовании. «Мы просим, чтобы вы пользовались «Госуслугами», заходили в свой личный кабинет, никому пароль не передавали и работали с проверенной государственной системой. Напомню: все ваши транзакции и ваш голос 100% защищены», – заверил Игорь Сопов.

Сегодня в регионах России началась тренировка системы ДЭГ. Каждый из заявившихся может в тестовом режиме зайти на сайт голосования и ознакомиться с платформой и её работой, заключил руководитель облизбиркома.

Напомним, что приём заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) во всех 13 избирательных кампаниях в 11 муниципалитетах Псковской области начался 22 июля.

Отметим, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.