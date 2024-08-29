52% псковичей уделяют мало времени общению с детьми
52% родителей из Пскова проводят мало времени со своими детьми, следует из данных опроса Superjob.
У 43% родителей эта ситуация вызывает чувство вины, а 9% относятся к ней спокойно. Только 39% псковичей, согласно данным опроса, уделяют достаточное количество времени своим детям. Чаще в этом уверены матери (47% против 31% отцов).
Ранее сообщалось, что каждый третий пскович возьмёт выходной 2 сентября ради своего ребёнка.
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