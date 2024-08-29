Игорь Сопов: Жители Псковской области с радостью открывают двери сотрудникам участковых избирательных комиссий

13:33, 29 августа 2024, ПАИ

Жители Псковской области с радостью открывают двери сотрудникам участковых избирательных комиссий, которые проводят адресный обход домовладений. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 29 августа.

На данный момент сотрудники комиссий обошли порядка 15 тысяч помещений из 38 тысяч планируемых.

«Девять тысяч открыли, у шести тысяч мы оставили информацию, но будем планировать всё-таки лично с ними пообщаться. Мы понимаем, что это даёт нам большие возможности для информирования и для привлечения избирателей на участки. У нас инцидентов по работе между избирателями и нашими информаторами не было никаких. Сейчас погода хорошая, тепло. Люди открывают двери с радостью. Мы им всё рассказываем – никаких замечаний нет, а наша программа фиксирует все контакты», – рассказал Игорь Сопов.

Напомним, что приём заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) во всех 13 избирательных кампаниях в 11 муниципалитетах Псковской области начался 22 июля.

Отметим, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.