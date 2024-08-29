Михаил Ведерников протестировал белорусский трактор

17:41, 29 августа 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил работу белорусского трактора во время посещения выставки-ярмарки белорусской продукции в рамках Дней Витебской области в Пскове сегодня, 29 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Также Михаилу Ведерникову и премьер-министру Белоруссии Роману Головченко продемонстрировали работу техники белорусской машиностроительной компании «Амкодор».

Добавим, что Дни Витебской области в Пскове проходят с 28 по 31 августа. Первые Дни Витебской области в Пскове состоялись в 2022 году. А в 2023 году Псков был представлен в Белоруссии.