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Экономика

«Титан-Полимер» и «Могилёвхимволокно» заключили соглашение о сотрудничестве

«Титан-Полимер» (РФ) и «Могилёвхимволокно» (Белоруссия) подписали соглашение о поставках в адрес российской компании полиэтилентерефталата до конца 2025 года в объёме до 15 тысяч тонн. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Соглашение подписали генеральный директор «Титан-Полимера» Кирилл Неретин и генеральный директор «Могилёвхимволокна» Владимир Марков в рамках Дней Витебской области в Пскове и визита правительственной делегации Белоруссии в регион.

«Мы видим большой потенциал в таком тесном российско-белорусском сотрудничестве для развития не только нашей компании, но и российского бизнеса в целом. Выпускаемая белорусской компанией продукция соответствует мировым стандартам качества и пользуется широким спросом: более 65 % производимой продукции поставляется на внешние рынки. Уверен, что подписанное сегодня соглашение не только внесёт ощутимый вклад в развитие экономического потенциала Псковской области, но и укрепит белорусско-российские партнёрские отношения в целом», – сказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

«Сегодня мы подписали соглашение с заводом «Титан-Полимер» о сотрудничестве. Это предприятие зарекомендовало себя в качестве надёжного поставщика качественной продукции, которая широко востребована как на российском рынке, так и за пределами Российской Федерации, в том числе и в Республике Беларусь. Для нас это важное стратегическое партнёрство. Надеюсь, что наше сырьё позволит заводу нарастить объёмы производства БОПЭТ-плёнки и выпускать её новые виды», – отметил генеральный директор «Могилёвхимволокна» Владимир Марков.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Успешные деловые отношения завода «Титан-Полимер» с бизнесом Белоруссии сложились с марта 2023 года. Предприятие поставляет свою продукцию крупнейшему в Белоруссии производителю упаковки.

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