Презентация Стругокрасненского округа прошла на главной сцене в Финском парке Пскова

23:21, 29 августа 2024, ПАИ

Презентация Стругокрасненского муниципального округа прошла на главной сцене в Финском парке Пскова в рамках празднования 80-летия Псковской области сегодня, 29 августа. Об этом пишет районная газета «Струги».

Напомним, что в выставке принимают участие все 26 муниципалитетов региона. Выставка проходит в Финском парке с 23 по 31 августа. Полная программа здесь.

Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.