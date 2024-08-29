Презентация Стругокрасненского округа прошла на главной сцене в Финском парке Пскова
Презентация Стругокрасненского муниципального округа прошла на главной сцене в Финском парке Пскова в рамках празднования 80-летия Псковской области сегодня, 29 августа. Об этом пишет районная газета «Струги».
Напомним, что в выставке принимают участие все 26 муниципалитетов региона. Выставка проходит в Финском парке с 23 по 31 августа. Полная программа здесь.
Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Презентация Стругокрасненского округа прошла на главной сцене в Финском парке Пскова
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