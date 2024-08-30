Публикуем программу выставки «Россия начинается здесь» на 30 августа

10:50, 30 августа 2024, ПАИ

Выставка «Россия начинается здесь» продолжает свою работу в Финском парке Пскова в рамках празднования 80-летия образования Псковской области. Какой будет программа на площадке 30 августа, сообщили ПАИ в ТКД региона.



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области







В 16:00 на главной сцене состоится презентация Пустошкинского района, в 19:00 – выступление симфонического оркестра Витебской филармонии, в 20:00 – ансамбля «Витебские виртуозы», в 21:00 – выступление ансамбля танца, музыки и песни «Талака».

На молодёжной площадке с 13:00 до 22:00 состоится выставка картин псковских художников от Центра креативных индустрий Cultura Place. Тут же с 16:00 до 19:00 будет мастер-класс по росписи магнитиков и гипсовых фигурок от пространства «Лисья нора».

На спортивной площадке с 13:00 до 21:00 будет проходить День бокса. Тут состоится матчевая встреча с командой из Белоруссии на профессиональном ринге.

Кроме того, в течение дня гости выставки смогут посетить Витебское подворье, детскую площадку, фуд-корт и ярмарку ремёсел.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодежи.