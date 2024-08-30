Скромный букет: участники опроса не готовы тратить много денег на цветы ко Дню знаний

11:45, 30 августа 2024, ПАИ

38% участников опроса в телеграм-канале Псковского агентства информации готовы заплатить за школьный букет только до одной тысячи рублей.

22% опрошенных отметили, что их дети пойдут на школьные линейки без букета. А 21% респондентов согласны отдать за цветы от одной до двух тысяч рублей.

Ещё 17% жителей региона отметили, что пойдут с одним цветком.

И лишь по 1% опрошенных готовы отдать за букет от двух до трёх тысяч либо более трех тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что средний чек на цветы в России вырос на 15-17%.