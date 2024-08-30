Скромный букет: участники опроса не готовы тратить много денег на цветы ко Дню знаний
38% участников опроса в телеграм-канале Псковского агентства информации готовы заплатить за школьный букет только до одной тысячи рублей.
22% опрошенных отметили, что их дети пойдут на школьные линейки без букета. А 21% респондентов согласны отдать за цветы от одной до двух тысяч рублей.
Ещё 17% жителей региона отметили, что пойдут с одним цветком.
И лишь по 1% опрошенных готовы отдать за букет от двух до трёх тысяч либо более трех тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что средний чек на цветы в России вырос на 15-17%.
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