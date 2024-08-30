Невролог Филиппова: Отсутствие сновидений – признак заболевания

11:54, 30 августа 2024, ПАИ

Полное отсутствие сновидений может указывать на проблемы со здоровьем – злокачественные новообразования и тревожно-депрессивные расстройства, считает врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Марина Филиппова, пишет РИА Новости.

Также отсутствие снов может свидетельствовать о синдроме обструктивного апноэ сна, нарколепсии, алкогольной, лекарственной или наркотической зависимости. Также на заболевание могут указывать частые кошмары, отметила специалист.

Однако пожилые люди в силу возрастных особенностей могут вообще не видеть сновидений – это не является отклонением. Помимо этого, некоторые люди после пробуждения могут забывать свои сны и думать, что им ничего не снилось, заключила невролог.

Ранее астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова рассказала, как наше подсознание «говорит» с нами через сновидения. Подробнее читайте здесь.