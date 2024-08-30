Как провести 1 Сентября экологично: советы псковичам от регоператора

17:51, 30 августа 2024, ПАИ

Как провести 1 Сентября экологично и без вреда для природы, рассказали ПАИ в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Экогрупп».

Одно из украшений, которое может навредить экологии, – воздушные шары. «На данный момент в России не существует ни одной организации, занимающейся переработкой воздушных шаров», – объяснили в компании.

Там также рассказали, что латексные шары лишь частично разлагаются и длится это десятки лет, а фольгированные шары не разлагаются вовсе. Кроме того, в компании объяснили, что такие шары становятся причиной гибели животных, замыканий высоковольтных проводов, пожаров.

Псковичам, в свою очередь, порекомендовали изменить взгляд на традицию запускать воздушные шарики. Например, вместо них использовать мыльные пузыри, поучаствовать в экологической акции по посадке цветов и деревьев или устроить арт-проект, в котором дети смогут творчески проявить себя и сохранить что-то на память.

А для украшения псковичи могут использовать гирлянды, многоразовые флажки и другие украшения, которые рассчитаны не на один год использования.

Кроме того, опасность для экологии представляет упаковка, в которую оборачивают цветы, предупредили в «Экогруппе». Вместо неё псковичам рекомендуют использовать крафтовую бумагу или перевязать букет ленточкой из натуральных материалов. Также можно подарить цветы в горшке, либо сладости или подарочный сертификат.