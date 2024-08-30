Как молодёжь отпразднует День знаний в Пскове

17:30, 30 августа 2024, ПАИ

Какая праздничная программа пройдёт в честь Дня знаний в Пскове 2 сентября, рассказали ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Для студентов и школьников в Финском парке проведут мероприятия. Торжественная программа начнётся в 16:00. А в 20:00 на сцене выступит группа «Интонация». Мероприятия проводятся в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.

Также в этот день первокурсники-медалисты в актовом зале Псковского государственного университета встретятся с руководителями учреждений высшего и среднего профессионального образования Псковской области.

Кроме того, в рамках праздничной программы пройдёт открытие спортивной площадки и турнир по волейболу, посвящённый Дню знаний, у здания колледжа ПсковГУ на улице Яна Фабрициуса.