Пострадавшая от укусов собаки псковичка получит 40 тысяч рублей

13:20, 31 августа 2024, ПАИ

Прокуратура Пскова приняла меры по защите прав местной жительницы. Она пострадала от укусов собаки. Об этом ПАИ сообщили в областной прокуратуре.

Животное напало на псковичку на улице Яна Фабрициуса. Прокурор направил иск о компенсации морального вреда в Псковский городской суд.

В итоге с владельцев собаки взыскали 40 тысяч рублей за моральный вред.