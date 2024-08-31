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Происшествия

Пострадавшая от укусов собаки псковичка получит 40 тысяч рублей

Прокуратура Пскова приняла меры по защите прав местной жительницы. Она пострадала от укусов собаки. Об этом ПАИ сообщили в областной прокуратуре.

Животное напало на псковичку на улице Яна Фабрициуса. Прокурор направил иск о компенсации морального вреда в Псковский городской суд.

В итоге с владельцев собаки взыскали 40 тысяч рублей за моральный вред.

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