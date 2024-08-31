Музыканты 104-го парашютно-десантного полка стали лучшими среди полковых оркестров России

14:57, 31 августа 2024, ПАИ

Музыканты 104-го десантно-штурмового полка заняли первое место во Всероссийском смотре-конкурсе военных оркестров Вооружённых сил России в Москве. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Художественным руководителем и дирижёром коллектива является гвардии капитан Евгений Баранчиков.

Глава региона подчеркнул, что достижение музыкантов – замечательное событие в преддверии юбилея 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Добавим, что коллектив получил звание «Лучший полковой оркестр России» повторно.