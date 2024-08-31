Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников УМВД за ответственную ежедневную работу
С 80-летием образования УМВД России по Псковской области поздравил сотрудников и ветеранов ведомства губернатор Михаил Ведерников. Обращение он опубликовал в своём телеграм-канале.
В условиях современной мировой политической обстановки от всех правоохранительных органов требуется особая бдительность для поддержания правопорядка и пресечения возможных провокаций, обратил внимание губернатор.
Кроме того, важно то, что с помощью УМВД в Псковской области ежегодно растёт раскрываемость преступлений. Кроме того, сотрудники полиции обеспечивают безопасность крупных мероприятий и делают всё необходимое для благополучия региона и безопасности местных жителей, отметил Михаил Ведерников.
Он также поблагодарил руководство и личный состав УМВД за честный, профессиональный подход к выполнению долга и своих служебных обязанностей и ответственную ежедневную работу.
Ранее губернатор поздравил с юбилеем образования сотрудников Псковского областного суда.
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