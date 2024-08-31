Псевдоэнергетик лишил пенсионерку из Плюсского района «Госуслуг»

17:01, 31 августа 2024, ПАИ

75-летняя жительница Плюсского района лишилась доступа к «Госуслугам» из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником энергетической компании. Затем злоумышленник предложил ей заменить устаревший счётчик электроэнергии. Женщина сообщила мошеннику все данные, которые были необходимы для входа в аккаунт. После этого его взломали.

На данный момент полицейские проводят проверку.

Ранее читатель ПАИ рассказал о новой схеме телефонного мошенничества.