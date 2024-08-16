Читатель ПАИ рассказал о новой схеме телефонного мошенничества

15:58, 16 августа 2024, ПАИ

Читатель ПАИ рассказал о новой схеме телефонного мошенничества, с которой столкнулся.

«Позвонили якобы из суда, уточнить, кто будет представлять в суде интересы по доверенности. Также они сообщили, что я якобы подал встречный иск, и чтобы ознакомиться с материалами дела на «Госуслугах», будет выслан код. Потом перезванивают и просят сказать им код, чтобы они подключили удалённый доступ к суду», – рассказал читатель.

В случае получения доступа к аккаунту на «Госуслугах» мошенники могут получить всю имеющуюся там информацию, в том числе о счетах владельца аккаунта. Читатель предположил, что данные потенциальной жертвы мошенники берут с сайта суда, а затем по базам пробивают его номер.

Ранее сообщалось, что мошенники предлагают псковичам оформить фейковую льготу и изобрели новую схему кражи через «Госуслуги» и «Госключ». Также мошенники звонят жителям Псковской области под видом работников больницы и Роспотребнадзора.